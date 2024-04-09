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Adana'da Otomobilin Bagajında Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinin bagajında uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın idaresindeki otomobilin Kurtuluş Mahallesi'nde polis ekiplerince durdurulduğunu ve aracın bagajında tıbbi malzeme kolisine gizlenen sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı, sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaları ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak S.K'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık S.K. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı S.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Seyhan Adana Adliye Uyuşturucu Hukuk Güncel Haberler

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