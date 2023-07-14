Adana'da Orman Yangınlarını Çıkaran Örgüt Üyeleri Yakalandı

ADANA'da farklı noktalarda orman yangını çıkarıp, eylemleri finanse ettiği öne sürülen 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' isimli örgütün üyesi 6 şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2022 yılında kentte çıkan orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleriyle ilgili başlatılan soruşturmada, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geniş çaplı çalışma yaptı. Ekipler, yaklaşık 8 ay boyunca yangınların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, analiz çalışmasıyla terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' örgütü üyesi F.B., F.A., L.C., M.D., A.E. ve S.B.'yi tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.