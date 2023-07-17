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Adana'da orman yangını çıktı

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Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kelebek Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, 2 helikopter, 12 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi ve 70 personelle alevlere müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Karaisalı Adana Güncel Haberler

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