Adana'da narkotik uygulamasında 4 kişi gözaltına alındı

Adana'da polis ekiplerince yapılan narkotik uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polis ekiplerince yapılan narkotik uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı.

Özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş polislerinin de destek verdiği uygulamada, şüpheli kişi ve araçlar durduruldu.

Ekipler, şüphelilerin GBT kontrolü sırasında durdurulan araçlarda aramalar yaptı.

Üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen 1 hassas terazi ve uyuşturucu maddeler ile şüpheliler emniyete götürüldü.