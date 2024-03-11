Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Güzelevler Mahallesi'nde 3 Mart'ta plakası öğrenilemeyen Hasan Çiftçi'nin (18) kullandığı motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Çiftçi'nin kullandığı motosiklet daha sonra bir iş yerinin önündeki kerestelere çarparak durabildi.

Çiftçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera kaydında, seyir halinde iki motosikletin çarpıştıktan sonra motosikletteki kişinin devrildiği ve Çiftçi'nin kullandığı motosikletin ise bir iş yerinin önündeki kerestelere çarpması yer alıyor.