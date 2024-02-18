Adana'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Adana'da park halindeki bir motosikletin çalınması üzerine yapılan araştırmada, şüphelinin G.E. olduğu belirlendi. Zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı. Güvenlik kamerası kayıtlarında çalma anı da görüntülendi.
Adana'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalınması üzerine araştırma yaptı.
Güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemede şüphelinin G.E. olduğu belirlendi. Zanlı, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan G.E'nin motosikleti çalma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.