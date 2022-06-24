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Adana'da markete giren otomobil 3 kişiyi yaraladı

AA - Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Adana'da markete giren otomobil 3 kişiyi yaraladı

Adana'da markete giren otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı.

Adana'da markete giren otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde plakasız bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak bir markete girdi.

Kazada market sahibi Mehmet Yıldırım, kızı Büşra Yıldırım (12) ile henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Büşra Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan araçtaki 3 kişi aranıyor.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

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