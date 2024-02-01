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Adana'da Kuyumcudan Altın Çalmaya Çalışan 5 Kişi Yakalandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kuyumcudan altın çalmaya çalışırken yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Kuyumcunun durumu fark etmesi üzerine polis çağrıldı ve kaçmaya çalışan kadınlar tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kuyumcudan altın çalmaya çalışırken yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Sucuzade Mahallesi Saydam Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giden 5 kadın, iş yerinde 2 künye çalmaya çalıştı.

Durumu fark eden kuyumcu, kaçmaya çalışan kadınları çevresindeki esnafın da yardımıyla iş yerinde tutarak polisi aradı.

Yakalananlardan biri, kuyumcunun kendilerini bırakmaması üzerine iş yerine tuvaletini yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Kaynak: AA / Güncel

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