Dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü - Haberler

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Dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

AA - Yusuf Tunur - Güncel
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mesut Bulungiray (21) idaresindeki 01 VR 593 plakalı otomobil, Hamdilili Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Bulungiray ile otomobilde bulunan Mehmet İhsan Yağmurca (43) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Kubilay Ş. (31) ile İbrahim S. (29) ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yusuf Tunur - Güncel

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