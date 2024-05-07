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Adana'da demir korkuluğa saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eli demir korkuluğa saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eli demir korkuluğa saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Onur Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen çocuğun eli demir korkuluğa saplandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.

Sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan çocuğun elindeki demir parçası çıkarıldı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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