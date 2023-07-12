Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Musulu Mahallesi'nde anız yakılması sırasında ormanlık alana sıçrayan alevler, 12 arazöz, 6 su tankı ve 50 personel ile müdahale edilerek söndürüldü. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.