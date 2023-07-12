Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Musulu Mahallesi'nde anız yakılması sırasında ormanlık alana sıçrayan alevler, 12 arazöz, 6 su tankı ve 50 personel ile müdahale edilerek söndürüldü. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Musulu Mahallesi'nde anız yakıldığı sırada ormanlık alana alev sıçraması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 12 arazöz ve 6 su tankı ile 50 personel gönderildi.
Alevlere karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel