Adana'da çiftlikte ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir çiftlikte yapılan operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da bir çiftlikte ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir çiftliğe operasyon düzenledi.
Adreste, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.