Adana'da çiftlikte ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da bir çiftlikte ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir çiftliğe operasyon düzenledi.

Adreste, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.