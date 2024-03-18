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Adana'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.

Adana'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesi'ndeki bir iş yerinden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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