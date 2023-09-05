Adana'da bir ayda uyuşturucu sattığı öne sürülen 79 şüpheli tutuklandı

Adana polisinin bir ay boyunca yaptığı operasyonda uyuşturucu sattığı öne sürülen 79 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ağustosta şehir genelinde operasyonlar yaptı. Operasyonlarda 632 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 79'u tutuklandı.