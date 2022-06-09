Adana'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

Adana'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı Adana'nın Kozan ilçesinde aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Adana'nın Kozan ilçesinde aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AIK 465 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolu Sıralif mevkisinde takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yine aynı mevkide 01 AGN 382 plakalı otomobil ile 38 DN 657 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Fatih Azgın - Güncel Kozan Adana Güncel Haberler

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