Adana'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

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Adana'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AIK 465 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolu Sıralif mevkisinde takla attı.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yine aynı mevkide 01 AGN 382 plakalı otomobil ile 38 DN 657 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

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