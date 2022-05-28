Atık yüklü kamyonette 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Atık yüklü kamyonette 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Adana'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen atık yüklü kamyonetteki 2 kişi gözaltına alındı.
Adana'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen atık yüklü kamyonetteki 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
D-400 kara yolunda takibe aldıkları U.B. (31) idaresindeki kağıt ve plastik atık yüklü kamyoneti durduran ekipler, araçta narkotik köpeğiyle arama yaptı.
Kamyonetin kasasında, atıkların arasına gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü ve araçtaki H.G. (36) gözaltına alındı.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel