Adana'da 5 kilo 64 gram bonzai ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Adana'da yapılan bir baskında 5 kilo 64 gram bonzai ele geçirildi ve bir kişi tutuklandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaparken, bir evde yapılan baskında bonzai ve diğer uyuşturucu maddeler bulundu.

5 kilo 64 gram bonzai ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da bir eve yapılan baskında 5 kilo 64 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan iki şüpheliden erkek olan tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen V.Ç. ile eşi M.Ç.'nin evine baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 5 kilo 64 gram bonzai, reçeteye tabi 621 uyuşturucu içerikli hap, 44 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Ç. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı