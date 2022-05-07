Adana'da 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir kamyonda kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durduran ekipler, yaptıkları aramada 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü emniyete götürüldü.