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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarıyla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danıştayın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarıyla ilgili kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, mesleklerine geri dönen 387 isimle ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak yeniden bir inceleme başlattıklarını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danıştayın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarıyla ilgili kararına ilişkin, "Mesleklerine geri dönen 387 isimle alakalı Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak yeniden bir inceleme başlattık. Bunun neticesinde yeniden bu dosyalar incelenecek." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Zonguldak'a gelen Bakan Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Tunç, Danıştayın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarıyla ilgili kararına ilişkin soru üzerine, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından olağanüstü hal çerçevesinde 2016 yılından itibaren peyderpey toplamda 4 bin 6 hakim ve savcının meslekten ihraç edildiğini hatırlattı.

Danıştayın, bunlardan dava açanlardan 387'sinin mesleğe iadesine karar verdiğini aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Bu karar gereğince de mesleklerine geri dönmüş oldular. Tabii burada özellikle temyiz süreci Danıştay İdari Dava Dairelerinde devam eden dosyalar da söz konusu. İlk derece olarak Danıştayda devam eden, ilgili dairede devam eden de 64 dosya var. 1286'sının da temyizi devam ediyor. Dava açılan dosyalarla alakalı olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu özellikle iadesine karar verilmiş olan 387 davayla ilgili olarak da itirazları o zaman içerisinde yapılmıştı, temyiz süreçleri sağlanmıştı. Temyizde devam eden, kesinleşmeyen dosyalar da söz konusu. Bu 387 iade kararı sonrasında da yaklaşık 2021, 2022, 2023 yıllarını, muhtelif tarihleri kapsayan dönemlerde bu kararlar verilmişti. Bu karar neticesinde mesleklerine geri dönen 387 isimle alakalı Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak yeniden bir inceleme başlattık. Bunun neticesinde yeniden bu dosyalar incelenecek. Bir hatalı karar olmamasına özen gösteriliyor."

Tunç, özellikle FETÖ ile mücadeledeki kararlılıklarından hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, "Çünkü bu bizim kırmızı çizgimiz. Tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürdüğümüz gibi özellikle FETÖ'nün devlet kurumlarından, özellikle yargı gibi, emniyet gibi bu noktalarda özellikle bu hassasiyetin korunmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da sorular üzerine Danıştay kararıyla ilgili gerekli açıklamaları yapmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulumuz da bu dosyalarla ilgili yeniden inceleme başlattı. Bu inceleme neticesinde bir soruşturmaya dönüşecek dosyalar varsa yine bunun kararını verecek olan tabii ki Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kuruludur ve ilgili dairesidir. Teftiş Kurulunun incelemeleri neticesinde süreci hep beraber takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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