Adalet Bakanı Bozdağ, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov'u kabul etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasnov ile bir araya geldi.

Adalet Bakanlığındaki basına kapalı görüşme sonrası Bakan Bozdağ ile Başsavcı Krasnov işbirliği protokolünü imzaladı.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bozdağ, Türkiye ile Rusya arasında her alanda güçlü ilişkilerin bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in ikili ilişkileri ve samimi dostlukları Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkileri daha da ileri bir noktaya taşımıştır. Adli konularda da işbirliğimizi geliştirmenin ve güçlendirmenin, her iki ülkenin diğer alanlardaki işbirlikleri gibi iki ülkeye büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında adli konularda ciddi işbirlikleri var, ikili anlaşmalar var, birlikte yürüttüğümüz çalışmalar var."

Görüşmede 2023-2024 yıllarında iki ülke arasında uygulanacak işbirliği programının protokolünün imzalandığını hatırlatan Bakan Bozdağ, bu protokolün iki ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Terörle mücadele, sınırı aşan ve siber suçlar başta olmak üzere, çok sayıda konuda ortak çalışma yapılmasının karşılıklı teyit edildiğini kaydeden Bozdağ, yeni dönemde de bu konulardaki işbirliğinin daha ileri noktaya taşınacağını söyledi.

Adalet Bakanı Bozdağ, ziyareti dolayısıyla Başsavcı Krasnov'a teşekkür etti.

"Türkiye ile işbirliği yapıyoruz"

Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki samimi dostluk ve güvene dayalı ilişkilerin, gerçek diplomasinin örneği olduğunu vurguladı.

Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmalar çerçevesinde, adli konularda Türkiye ile işbirliği yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini belirten Krasnov, üzerinde en çok çalışılan konular arasında terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve sanal varlıkların kötüye kullanılmasının önlenmesinin yer aldığını bildirdi.

Bakan Bozdağ'a misafirperverliği için teşekkür eden Krasnov, "Türkiye, bizim güvendiğimiz bir ortaktır. Bütün konularda Türkiye'ye güveniyoruz. Adli konularda da Türkiye'yi güvenilir ortak olarak görmekteyiz." dedi.

Görüşmede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek ile Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da hazır bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in daveti üzerine Türkiye'ye gelen Krasnov, dün Anıtkabir'i ziyaret etmiş ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile de görüşmüştü.