Acıpayam Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi hayatını kaybetti

Acıpayam Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Hüseyin Remzi Şenel, Burdur'da dün gece iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Gölhisar-Çavdır karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Acıpayam Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Hüseyin Remzi Şenel'in (50) içinde bulunduğu araç, Gölhisar-Çavdır yolunda karşı yönden araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar hurdaya dönerken, araçta bulunanlar ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Şenel'i Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şenel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Şenel'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ