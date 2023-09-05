Abdurrahman Tutdere, Sincik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı Yaptı: "Konteynerlerin Mevsim Koşullarına Uygun Hale Getirilmesi ya da Değiştirilmesi...

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yurttaşların sorunlarını dinledi. Tutdere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Vatandaş kışı bu konteynerlerde nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünüyor. Verilen konteynerlerde malzeme eksikliği var, klimalar yok. Dolayısıyla kışa hazırlık anlamında öncelikle konteynerlerin mevsim koşullarına uygun hale getirilmesi ya da değiştirilmesi gerekiyor” diye seslendi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yurttaşların sorunlarını dinledi. Tutdere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Vatandaş kışı bu konteynerlerde nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünüyor. Verilen konteynerlerde malzeme eksikliği var, klimalar yok. Dolayısıyla kışa hazırlık anlamında öncelikle konteynerlerin mevsim koşullarına uygun hale getirilmesi ya da değiştirilmesi gerekiyor" diye seslendi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Sincik'te yurttaşların sorunlarını dinledi. Tutdere, şunları söyledi:

"Sincik her seçimde iktidar partisine çok yüksek oranda oy veren bir ilçemiz. Ancak bugün yapmış olduğumuz istişarelerde de gördük ki iktidar deprem sonrası Sincikliye yeteri kadar ilgi göstermemiş. Özellikle İnlice beldesindeki yurttaşlar 6 Şubat depremlerinin aylar geçmiş olmasına rağmen sorunlarının giderilmediğini ve hala Sivrice depreminden kalan eksiklikler olduğunu ifade ettiler. Sivrice depreminde evleri ağır hasarlı olan yurttaşlarımızın bir kısmının evlerinin temelleri atılmış, bir kısmının bugüne kadar yer seçimleri dahi yapılmamış. Vatandaşlar o günden bugüne mağdur. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde mağdur olan yurttaşlarımızın da yer tespitleri konusunda sıkıntılar var.

"VATANDAŞ KIŞI KONTEYNERDE GEÇİREMEZ"

Verilen konteynerler iklim koşullarına uygun değil. Vatandaş kışı bu konteynerlerde nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünüyor. Verilen konteynerlerde malzeme eksikliği var, klimalar yok. Dolayısıyla kışa hazırlık anlamında öncelikle konteynerlerin mevsim koşullarına uygun hale getirilmesi ya da değiştirilmesi gerekiyor. Ayrıca hem İnlice'de hem de Sincik'in diğer köylerinde bir an evvel yer tespitlerinin yapılması büyük önem arz ediyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrı yapıyoruz: Sincik şampiyon olduğunuz bir ilçe. Şampiyon olduğunuz ilçedeki yurttaşlar ve Adıyaman halkı sizlerden depremin yaralarının sarılması konusunda daha çok destek bekliyor. Biz Adıyaman'ın dört bir yanındaki tüm yurttaşlarımız adına hükümete, İçişleri Bakanlığı'na, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çağrı yapıyoruz. Kış koşulları yaklaşıyor, mevsim koşulları ağırlaşacak. Dışarıda olan, barınma sorunu çözülmeyen yurttaşlarımız var. Elinizi çabuk tutun, vatandaşlarımızın daha çok mağdur olmaması için tedbir alın. Bütün kurumları daha duyarlı olmaya, tedbir almaya davet ediyoruz.

"HALK HİZMET BEKLİYOR"

Biz dayanışma içerisinde yaralarımızı saracağız. Adıyaman milletvekili olarak Sinciklinin de tüm Adıyaman halkının da sesi olmaya devam edeceğiz. Biz sorunları gündemde tutmaya devam edeceğiz. Ta ki sorunlar çözülünceye kadar halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha söylüyoruz: Sincik halkı hizmet bekliyor. Birtakım çalışmalara başlamış ancak çalışmaların hızlandırılması gerekiyor. Ayrıca bir an evvel vatandaşların kalıcı konutlara kavuşturulması gerekiyor. Aksi takdirde buralardaki göç devam edecek, ilçelerimiz boşalacak ve yazık olacak Adıyamanımıza, Sincikimize." şeklinde konuştu.