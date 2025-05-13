İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı

ABD ve Suudi Arabistan Arasında 142 Milyar Dolarlık Tarihi Silah Satış Anlaşması

ABD ve Suudi Arabistan Arasında 142 Milyar Dolarlık Tarihi Silah Satış Anlaşması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında, iki ülke arasında 142 milyar dolarlık tarihteki en büyük silah ve savunma hizmeti satış anlaşması imzalandı. Anlaşmalar, askeri işbirliğinden stratejik ekonomik ortaklıklara kadar birçok alanı kapsıyor.

- ABD ve Suudi Arabistan arasında 142 milyar dolarlık tarihin en büyük silah satış anlaşması

RİYAD - ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan ziyareti çerçevesinde ABD-Suudi Arabistan arasında 142 milyar dolar tutarında tarihteki en büyük silah ve savunma hizmeti satış anlaşması imzalandı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından düzenlediği ilk Orta Doğu turu kapsamında ilk durağı olan Suudi Arabistan'da temaslarına devam ediyor. Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelerek başta askeri işbirliği olmak üzere iki ülke arasında çeşitli alanlarda imzalanan anlaşmaların imza törenine katıldı. Tören, başkent Riyad'daki Kraliyet Sarayı'nda gerçekleştirildi.

İki ülke arasında imzalanan askeri anlaşmalar arasında "Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin kabiliyetlerinin modern savunma yetenekleriyle modernizasyonu ve geliştirilmesi", "Ulusal Muhafızlar'a yönelik olarak kara ve hava sistemlerine yönelik mühimmat eğitimi, destek hizmetleri ve bakım hizmetlerinin geliştirilmesi, yedek parça temini ve eğitim alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi" ve "Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin sağlık kapasitelerinin geliştirilmesi" yer aldı.

Trump yönetimi ve Suudi Arabistan hükümeti arasında imzalanan diğer anlaşmalar arasında ise iki ülke arasında stratejik ekonomik ortaklık, enerji alanında iş birliği, madencilik ve maden kaynakları alanında iş birliği, gümrük idareleri arasında iş birliği, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tıbbi araştırmalar" konusunda iş birliği, iki ülkenin adalet bakanlıkları arasında adli alanda iş birliği ve Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı ile Federal Soruşturma Bürosu arasında ortaklık da yer aldı.

600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin olarak yayınlanan açıklamada, anlaşmalar çerçevesinde Suudi Arabistan'ın ABD'ye 600 milyar dolar yatırım taahhüdünde bulunduğu duyuruldu. Açıklamada, ABD ile Suudi Arabistan arasında nesiller boyu sürecek ekonomik bağlar kurulması ve güçlendirilmesini amaçlayan anlaşmaların her iki ülke için de tarihi ve dönüştürücü nitelikte olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Anlaşmalar, ABD ile Suudi Arabistan arasında yeni bir altın çağ ortaklığını temsil etmektedir" denildi.

142 milyar dolar ile tarihin en büyük savunma satış anlaşması

Açıklamada, iki ülkenin savunma ve güvenlik ortaklığını güçlendirme hedefi çerçevesinde ABD ve Suudi Arabistan arasında yaklaşık 142 milyar dolar tutarında tarihteki en büyük silah satış anlaşması imzalandığı duyuruldu.

142 milyar dolarlık paket çerçevesinde Suudi Arabistan'a bir düzineden fazla ABD savunma şirketinden ileri düzey savaş ekipmanları ve hizmetleri temin edileceği duyuruldu. Bu satışların, "Hava kuvvetlerinin geliştirilmesi ve uzay kabiliyetleri", "Hava ve füze savunması", "Deniz ve kıyı güvenliği", "Sınır güvenliği ve kara kuvvetlerinin modernizasyonu", ve "Bilgi ve iletişim sistemlerinin yükseltilmesi" başlıklarını kapsadığı açıklandı.

Anlaşmalara, ayrıca Suudi Arabistan ordusunun kapasitesini artırmaya yönelik geniş kapsamlı eğitim ve destek programları ve ayrıca Suudi Arabistan askeri akademilerinin ve askeri sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin de dahil olduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.