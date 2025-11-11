Haberler

ABD ve Suriye Arasında Tarihi Görüşme

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara ile görüşerek Suriye'nin Washington'un müttefiki olduğunu açıkladı. Trump, Şara için övgülerde bulunurken, Suriye'nin ekonomik durumu ve yaptırımların kaldırılması üzerine konuştu.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed el- Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra Başkan Trump, Şara için "Çok zorlu bir yerden geliyor, onu sevdim" derken, Şara "Suriye'nin artık Washington'un müttefiki" olduğunu ifade etti.

Donald Trump ve el-Şara Beyaz Saray'da görüştü. Suriye üzerindeki yaptırımların kaldırılmasını hedefleyen Şara, ülkenin 1946'daki bağımsızlık ilanından bu yana Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriyeli lider oldu. Suriye Devlet Başkanlığı, Şara ve Trump'ın "Suriye ile ABD arasındaki ikili ilişkilere, bunları güçlendirme ve geliştirme yollarına ve ortak çıkar alanına giren bir dizi bölgesel ve uluslararası konuya odaklanan bir görüşme yaptığını" belirtti. Basına kapalı yapılan ve yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından, alınan kararlar duyruldu. ABD basınına konuşan yetkililer, "Suriye'nin Ortadoğu'da IŞİD'e karşı kurulan ABD öncülüğündeki koalisyona katılacağını" ifade etti.

Trump görüşmenin ardından Şara'ya övgülerde bulundu. Trump, Suriye Devlet Başkanı hakkında, "Çok zorlu bir yerden geliyor, o sert bir adam. Onu sevdim. Suriye'yi başarılı yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü orası Orta Doğu'nun bir parçası. Artık Orta Doğu'da barışa sahibiz. Kimsenin hatırlayamayacağı bir ilk bu" ifadelerini kullandı. Ancak Trump, Şara'nın geçmişine de bir gönderme yaparak "Hepimizin çetin geçmişleri oldu" dedi.

Şara: "Suriye Washington'un jeopolitik bir müttefiki"

Şara görüşmeden sonra Amerikan medyasına konuştu. Suriye lideri verdiği demeçte "El Kaide ile olan ilişkisinin geçmişte kaldığını ve Trump ile görüşmesinde bu konunun tartışılmadığını" söyledi.

Şara, "Suriye'nin artık bir tehdit değil, Washington'un jeopolitik bir müttefiki olarak görüldüğünü" öne sürdü.

Yaptırım muafiyeti altı ay daha uzatıldı

Washington tarafından duyurulan yeni yaptırım muafiyeti, ABD'nin Suriye hükümeti ve ordusuyla iş yapmasını yasaklayan Sezar Yasası kapsamındaki cezai tedbirleri 180 gün daha askıya aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD yaptırımlarının kaldırılması, Suriye'nin ekonomisini yeniden inşa etme, etnik ve dini azınlıklar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlarına refah sağlama ve terörle mücadele çabalarını destekleyecektir" denildi.

Açıklamada, Trump'ın "Suriye'ye 'büyüklük için bir şans' verme ve ABD yaptırımlarını kaldırarak yeniden inşa etmelerine ve gelişme süreçlerine izin verdiği, Suriye'nin sakıncalı aktörlerden hesap sorma taahhüdünü yerine getirdiği" ifade edildi.

Sezar Yasası yaptırımları şu anda Trump tarafından askıya alınmış olsa da kalıcı bir kaldırma işlemi Kongre'nin harekete geçmesini gerektirecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
