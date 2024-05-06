Üye Girişi
Haberler

ABD ve Filipinler Ortak Tatbikat Gerçekleştiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve Filipinler, bölgesel savunmada askeri kabiliyetlerini sergilemek amacıyla ortak tatbikat gerçekleştiriyor. Tatbikata, 16 binden fazla asker katılıyor ve Japonya, Avrupa ülkeleri, Fransız ve Avustralyalı kuvvetler de gözlemci olarak yer alıyor. Tatbikat, Çin ve ABD'nin hassas noktaları olan Güney Çin Denizi ve Bashi Kanalı yakınlarında düzenleniyor.

ABD ve Filipinler, bölgesel savunmada askeri kabiliyetlerini sergilemek amacıyla ortak tatbikat gerçekleştiriyor.

Filipinler'in Batanes eyaletinde 22 Nisan'da ABD Deniz Piyadeleri ve Filipinli ortakları tarafından "Omuz omuza" sloganıyla başlatılan tatbikata, 16 binden fazla asker katılıyor.

"Bugüne kadar yapılanların en kapsamlısı" şeklinde nitelendirilen ortak tatbikata, Japonya ve Avrupa ülkelerinden gözlemcilerin yanı sıra Fransız ve Avustralyalı kuvvetler de eşlik ediyor.

ABD Deniz Piyade Binbaşı Robert Patterson, tatbikat alanında yaptığı açıklamada, "Savaşa hazırlıklıyız ve her gün bunun için çalışıyoruz. Filipinli ortaklarımızla birlikte hareket etmeyi geliştirmek oldukça önemli." dedi.

Bu yılki askeri tatbikat bölgesel savunmaya odaklanırken tatbikatların bir kısmının, Çin ve ABD'nin bölgedeki hassas noktaları olan ihtilaflı sular Güney Çin Denizi ve Tayvan ile Filipinler'i ayıran Bashi Kanalı yakınlarında düzenlenmesi dikkati çekti.

Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda atış tatbikatı yapılırken, stratejik konuma sahip Bashi Kanalı üzerinde de Black Hawk helikopterleri uçuş gerçekleştirdi.

Çin'den tatbikata tepki

Çin ise tatbikatın bölgesel istikrara zarar verebileceği noktasında uyarıda bulunarak Filipinler'in, ABD ve Asya dışındaki ülkelerle gerçekleştirdiği tatbikatı eleştirdi.

Çin ayrıca, ABD'nin tatbikat öncesinde kara konuşlu füze sistemini Filipinler'in kuzeyine yerleştirmesine karşı olduğunu hatırlatarak tatbikatta hiçbir füzenin ateşlenmemesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien de Çin hükümetinin, kapılarına yerleştirilen füze sisteminden endişe duyduğunu ifade etti.

22 Nisan'da başlayan ortak tatbikat, bu hafta sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Filipinler Japonya Uluslararası Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 54. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? Tarot Falı Nedir, Nasıl Yorumlanır ve Nasıl Bakılır? The King's Man: Başlangıç filmi oyuncuları kim? The King's Man: Başlangıç filmi konusu, oyuncuları ve The King's Man: Başlangıç özeti! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! 6 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Astrolojide Dolunayın Anlamı ve Etkileri: Hangi Burçları Daha Çok Etkiler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Külkedisi Sendromu Nedir ve Nasıl Kurtulunur? YSK kesin seçim sonuçlarına nereden bakılır? İşte YSK kesin sonuçlar CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Mayıs günün maçları nereden izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title