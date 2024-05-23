ABD Temsilciler Meclisi Başkanı UCM'ye Tepki Gösterdi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçları nedeniyle "yakalama kararı" çıkartılması için başvuruda bulunmasına "Sırada ABD var." diyerek tepki gösterdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin UCM'yi cezalandırması gerektiğini ifade ederek, "Eğer UCM'nin İsrailli liderleri tehdit etmesine izin verirsek sıranın ABD'ye geleceğini biliyoruz." dedi.

Johnson, "ABD'nin kendi egemenliğine doğrudan bir hakaret" olduğu için UCM'yi hiçbir zaman desteklemediklerini, ABD Kongresinin tüm seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.

Johnson, "Eğer UCM saçma sapan bir tutuklama emri ya da talebiyle harekete geçerse bu, daha da büyük bir uluslararası sorun haline gelecektir." diye konuştu.

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta Netanyahu ve Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusu yaptığını bildirmişti.

UCM'den yapılan açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.