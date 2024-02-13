ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95,3 milyar dolarlık yardım paketini onayladı

Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a toplamda 95,3 milyar dolarlık yardım içeren paket ABD Senatosu'nda kabul edildi.

UKRAYNA, İSRAİL VE TAYVAN'A 95 MİLYAR DOLARLIK YARDIM PAKETİNE ABD SENATOSU'NDAN ONAY

ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Partinin içinde ülkenin yurt dışındaki rolü hakkında aylarca süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplamda 95,3 milyar dolarlık destek paketini onayladı.

"ABD KENDİ SORUNLARIYLA İLGİLENMELİ"

Oylama öncesinde bir grup Cumhuriyetçi senatör, Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık yardım yapılmasına karşı çıkarak, ABD'nin yurt dışına para göndermek yerine kendi sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğine dikkati çekti.

29 SENATÖR "HAYIR" OYU VERDİ

Oylamada, 70 senatör "evet", 29 senatör "hayır" oyu kullandı. Yardım paketine, neredeyse bütün Demokrat senatörler ve 22 Cumhuriyetçi senatör "evet" oyu verdi.

"UKRAYNA'YI YALNIZ BIRAKMAK PUTİN'İ CESARETLENDİRİR"

"Evet" oyu verenler, Ukrayna'yı yalnız bırakmanın "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i cesaretlendireceğini" ve dünya çapında ulusal güvenliği tehdit edeceğini ileri sürdü.

İSRAİL'E 14 MİLYAR DOLAR YARDIM

Yardım paketi, Ukrayna'ya "Rusya ile mücadelesine destek olmak için" 60 milyar dolar, İsrail'e "güvenlik yardımı sağlamak için" 14 milyar dolar, Hint-Pasifik bölgesindeki Tayvan ve diğer ABD müttefiklerine destek olmak için 8 milyar dolar yardım yapılmasını içeriyor.

ABD Başkanı Joe Biden

SIRADA TEMSİLCİLER MECLİSİ VAR

Senatoda onaylanan paket, Temsilciler Meclisinin onayına sunulacak. ABD Başkanı Joe Biden'ın paketi imzalayarak yasalaştırabilmesi için Temsilciler Meclisinde de paketin onaylanması gerekiyor.