ABD, Rus oligarkın 300 milyon dolarlık yatına Fiji'de el konulduğunu duyurdu - Haberler

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ABD, Rus oligarkın 300 milyon dolarlık yatına Fiji'de el konulduğunu duyurdu

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD, Rus oligarkın 300 milyon dolarlık yatına Fiji'de el konulduğunu duyurdu

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık yata talepleri üzerine Fiji'de el konulduğunu bildirdi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rus milyarder Kerimov'un 300 milyon dolarlık süper lüks yatına Fiji'de el konulduğunu belirten Psaki, bu işlemin ABD'nin talebi üzerine Fiji yönetimi tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

Öte yandan görevini 13 Mayıs'ta devredeceği Karine Jean-Pierre ile podyuma çıkan Psaki, halefini tebrik etti.

Fiji 15 Nisan'da yatı alıkoymuştu

Pasifik Okyanusu'nun güney kısmında yer alan ada ülkesi Fiji, Lautoka kentinin Queens Rıhtımı'na demirleyen Rus milyarder Süleyman Kerimov'a ait 106 metre uzunluğundaki süper lüks yatın alıkoyulduğunu bildirmişti.

Fiji Emniyet Genel Müdürü Sitiveni Qiliho, yatın birkaç gün önce Lautoka Limanı'ndaki Queens Rıhtımı'na gelmesiyle soruşturmanın başladığını söylemişti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Fiji, Rus, Güncel, Haberler

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