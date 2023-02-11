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ABD, nükleer harp başlıksız Minuteman III füzesi ile atmosfere dönüş aracı test etti

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ABD, nükleer harp başlıksız Minuteman III füzesi ile atmosfere dönüş aracı test etti

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığı, kıtalararası balistik füzelerin atmosfere dönüş aracını test etmek üzere harp başlıksız bir Minuteman III füzesi fırlattığını açıkladı.

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığı, kıtalararası balistik füzelerin atmosfere dönüş aracını test etmek üzere harp başlıksız bir Minuteman III füzesi fırlattığını açıkladı.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin 9 Şubat'ta California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, füzenin nükleer harp başlığı taşımadığını, kıtalararası balistik füzelerin atmosferden çıktıktan sonra yeniden atmosfere dönüşünü sağlayan deneme aşamasındaki bir geri dönüş test etmek üzere fırlatıldığı bildirildi.

Bu testin ABD'nin nükleer caydırıcılığını göstermeyi amaçlayan rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, "Bu tür testler daha önce 300'den fazla kez yapılmıştır ve bu test, dünyada yaşanan olaylarla ilgili değildir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, füzenin 4 bin 200 mil (6 bin 759 km) mesafe kat ederek Marshall Adaları'ndaki Kwajalein Atolü'ne düştüğü ifade edildi.

ABD ordusu 2029'da Minuteman III kıtalararası balistik füzesinin yerini almak üzere LG-35A Sentinel füzesini konuşlandıracak ve Minuteman III 2030'ların ortalarına kadar kullanılıyor olacak.

Kaynak: AA / Kasım İleri - Güncel

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