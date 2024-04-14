ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, İran saldırısı sonrası sığınak emrini kaldırdı

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından ABD hükümeti çalışanları ve aile üyelerine verdiği sığınak emrini kaldırdı. Büyükelçilik, "drone ve/veya füze saldırısı tehdidinin azaldığını" bildirdi.

İran, İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasını bombalamasının ardından gece İHA'larla misilleme saldırısında bulundu. Yaşanan saldırının ardından Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği, gece tüm ABD hükümeti çalışanlarına ve aile üyelerine bir sonraki duyuruya kadar sığınak emri vermişti.

Büyükelçilik'ten yapılan yeni açıklamada ise "drone ve/veya füze saldırısı tehdidinin azaldığı"nı bildirilerek ABD hükümeti çalışanları ve aile üyeleri için sığınak emrinin kaldırıldığı duyuruldu.

SEYAHAT KISITLAMARI HALA YÜRÜRLÜKTE

Öte yandan ABD hükümeti çalışanları ve aile üyelerine yönelik önceki seyahat kısıtlamalarının hala yürürlükte olduğu yapılan açıklama ile hatırlatılırken, "Kişisel seyahat Tel Aviv (Herzliya, Netanya ve Even Yehuda dahil), Kudüs ve Be'er Sheva içi ve arasındaki seyahatlerle sınırlıdır" denildi.

Yapılan açıklamada, "Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği, güvenlik olaylarının genellikle uyarı yapılmadan gerçekleşmesi nedeniyle ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları ve kişisel güvenlik farkındalıklarını arttırmaları gerektiğini hatırlatır" ifadeleri kullanıldı.