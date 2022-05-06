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ABD İsrail'de düzenlenen saldırıyı kınadı

AA - Hakan Çopur - Güncel
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ABD İsrail'de düzenlenen saldırıyı kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 3 kişinin hayatını kaybettiği İsrail'deki saldırıyı "terör saldırısı" olarak tanımlayarak şiddetle kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 3 kişinin hayatını kaybettiği İsrail'deki saldırıyı "terör saldırısı" olarak tanımlayarak şiddetle kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yazılı bir açıklama yaparak İsrail'de dün meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

İsrailli yetkililerle temas halinde olduklarını kaydeden Blinken, 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırının bir terör saldırısı olduğunu belirtti.

İsrail'in Elad kentinde düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. İsrail polisinin 2 kişi oldukları belirtilen saldırganları yakalamak için arama faaliyetlerine başladığı kaydedilmişti.

Saldırganların kimliğine ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmemişti.

AA / Hakan Çopur - Güncel

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