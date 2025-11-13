Haberler

ABD ile Suriye Arasında Tarihi Zirve: Yeniden Doğuş Fırsatı

Güncelleme:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Trump ve Şara'nın Beyaz Saray'daki görüşmesini değerlendirerek, Suriye'nin yeniden doğuşu için karşılıklı etkileşimin önemine vurgu yaptı. Barrack, Sezar Yasası'nın kaldırılmasını ve ABD-Türkiye-Suriye çerçevesinin yeni aşamasını açıkladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım'da Beyaz Saray'daki görüşmesinin, "artık uzaklaşmanın yerini karşılıklı etkileşimin almasının ve Suriye'ye ve halkına gerçek bir yeniden doğuş şansı vermenin zamanı geldiği" konusunda ortak inancı ortaya koyduğunu belirtti.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Şara'nın 10 Kasım'da Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı tarihi zirveyi değerlendirdi.

Bu haftanın, Orta Doğu'nun yakın tarihinde "dönüm noktası" olduğuna işaret eden Barrack, "Bu hafta yapılan samimi ve verimli görüşmede, Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Şara, aralarındaki ortak inancı yeniden teyit etti: Artık uzaklaşmanın yerini karşılıklı etkileşimin almasının ve Suriye'ye ve halkına gerçek bir yeniden doğuş şansı vermenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Şara'nın, Beyaz Saray'da DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katılma konusunda kararlılığını gördüğünü belirten Barrack, bunun "Suriye'nin terörizm kaynağından terörizmle mücadele ortağına dönüşümünü" simgelediğini ifade etti.

Barrack, Suriye halkının sadece hayatta kalmasını değil, aynı zamanda gelişmesini sağlamak için güçlü bir hamleye ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, ülkeye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın tamamen kaldırılması konusunda ABD Kongresi'ne çağrı yaptı.

"ABD-Türkiye-Suriye çerçevesinin bir sonraki aşaması belirlendi"

Barrack, Trump-Şara zirvesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yapılan üçlü toplantıda "ABD-Türkiye-Suriye çerçevesinin bir sonraki aşamasının belirlendiğini" aktardı.

Büyükelçi Barrack, bu çerçevenin "SDG'nin yeni Suriye'nin ekonomi, savunma ve sivil yapısına entegrasyonunu, Türkiye-Suriye-İsrail ilişkilerinin yeniden tanımlamasını, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesi sağlayan uzlaşmanın ilerletilmesini ve Lübnan'ın çeşitli sınır sorunlarının ele alınmasını" içerdiğini belirtti.

Türkiye'nin "bir zamanlar duvarların olduğu yerde köprüler kuran sessiz ve kararlı diplomasisinin" kanıtı niteliğindeki rolünün takdiri hak ettiğini vurgulayan Barrack, "Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin, Suriye ulus devletinin tüm bölge ve tüm aşiret, din ve kültür grupları açısından yeniden canlanmasını destekleyen genişletilmiş ittifakı, sihirli bir iksir olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
