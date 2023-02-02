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ABD'den Myanmar rejimine olağanüstü hali uzatma tepkisi

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ABD'den Myanmar rejimine olağanüstü hali uzatma tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da askeri rejimin olağanüstü hali uzatma kararına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da askeri rejimin olağanüstü hali uzatma kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Myanmar askeri rejiminin olağanüstü hali uzatma kararına, ordunun gayri meşru yönetimini ve ülkeye çektirdiği acıyı uzatma kararına şiddetle karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

1 Şubat 2020 darbesinin 3 yıl dönümünde Myanmar halkını destekleme taahhütlerini yineleyen Price, şöyle devam etti:

"Demokrasi yanlısı hareketin Myanmar'da gerçek kapsayıcı demokrasi kurma çabalarını desteklemek, rejimin uluslararası kredibilite elde etmesini engellemek, şiddet ve istismarı önlemek, rejimin ASEAN Beşlisine verdiği taahhütleri yerine getirmesi için rejime baskı yapmak üzere müttefiklerimiz ve ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz; rejimin şiddeti ve istikrarsızlığı artıracak ve ülke halkını temsil etmeyecek sözde seçim planlarını kınamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Kasım İleri - Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi Myanmar Güncel Haberler

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