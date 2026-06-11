ABD Hazine Bakanı Bessent: "İran'ın Körfez'deki Müttefiklerimize Verdiği Her Zarar, İran'a Ait Hesaplardan Çekilecek Fonlarla Karşılanacak"

(ANKARA) - ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın Körfez bölgesindeki eylemlerinin ekonomik ve finansal sonuçlarının olacağını belirterek, Tahran yönetiminin "sıfır toplamlı oyunu kaybedeceğini" söyledi ve "Körfez'deki müttefiklerimize verdiği her zarar, İran'a ait hesaplardan çekilecek fonlarla karşılanacak" dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Körfez bölgesindeki eylemlerinin ekonomik ve finansal sonuçlarının olacağını belirterek, Tahran yönetiminin "sıfır toplamlı oyunu kaybedeceğini" söyledi.

Besset, "İran rejimi oynadığı sıfır toplamlı oyunu kaybedecek. Körfez'deki müttefiklerimize verdiği her zarar, İran'a ait hesaplardan çekilecek fonlarla karşılanacak. Fars Körfezi Boğazı Otoritesi'ne ödenen her geçiş ücreti, yine İran hesaplarından aktarılacak kaynaklarla dengelenecek. İran'ın gerçekleştirdiği her saldırı, karşı karşıya kaldığı ekonomik ve finansal sonuçları daha da ağırlaştıracak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA