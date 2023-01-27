ABD'den eski Sırp vekillere savaş suçlusu Seselj davasıyla ilgili yaptırım Güncel Haberler ABD Dışişleri Bakanlığı, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanan eski Sırp Radikal Partisi (c-SRS) lideri Vojislav Seselj aleyhine tanıklık yapanları caydırmak için rüşvet ve gözdağı verdikleri gerekçesiyle eski Sırbistan milletvekilleri Verica Radeta ve Petar Jojic'i... ABD Dışişleri Bakanlığı, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanan eski Sırp Radikal Partisi (c-SRS) lideri Vojislav Seselj aleyhine tanıklık yapanları caydırmak için rüşvet ve gözdağı verdikleri gerekçesiyle eski Sırbistan milletvekilleri Verica Radeta ve Petar Jojic'i yaptırım listesine ekledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Radeta ve Joji, Sırbistan Ulusal Meclisi'nde görev yaparken Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesine çıkması planlanan tanıklara, savaş suçu işlemekten suçlu bulunan Sırp Radikal Partisi lideri Vojislav Seselj aleyhine delil sunmaktan caydırmak için rüşvet ve gözdağı verdi." ifadesi kullanıldı. ABD'nin demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda Sırpların yanında olduğuna işaret edilen açıklamada, "ABD, kişisel kazanç için kamu gücünü kötüye kullananlara karşı hesap verebilirliği teşvik etmeyi sürdürecek." değerlendirmesinde bulunuldu. Kaynak: AA / Güncel Yugoslavya Sırbistan Güncel Haberler

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