ABD'de Silahlı Şiddet 2023'ün İlk Ayında Rekor Kırdı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Half Moon Körfezi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda ölenler için düzenlenen mum ışığı nöbetine katılan bir kadın, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- ABD'de 29 Ocak itibarıyla yılın başından bu yana 44 toplu silahlı saldırı gerçekleştirildi. Böylece, ülkede silahlı saldırıları izleyen web sitesi Gun Violence Archive'in toplu saldırıları izlemeye başladığı 2014 yılından bu yana kaydedilen en kötü ay yaşanmış oldu.

Silahlar, ABD toplumuna ve ülkenin siyasi ve sosyal tartışmalarına derinden yerleşik vaziyette.

Aynı kaynağa göre, 2022'de ABD'de 641 toplu silahlı saldırı gerçekleşti. Bu, 2021'de gerçekleyen 690 saldırının ardından en yüksek ikinci sayı oldu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Monterey Park'ta gerçekleşen toplu silahlı saldırı mahallinde çalışma yürüten polis memurları, 22 Ocak 2023. (Xinhua)

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Monterey Park'taki Yönetim Merkezi önünde gazetecilere açıklama yapıyor, 22 Ocak 2023. (Xinhua)

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Monterey Park'ta gerçekleşen toplu silahlı saldırında ölenler için mumlarla yas tutan insanlar, 23 Ocak 2023. (Xinhua)

ABD'nin başkenti Washington D.C.'de bulunan Kongre binasının önündeki çimenlikte, 2012'de Sandy Hook İlköğretim Okulu'ndaki silahlı saldırıdan bu yana okullardaki silahlı saldırılarda öldürülen çocukları temsil eden ayakkabılar görülüyor, 13 Mart 2018. (Fotoğraf: Ting Shen/Xinhua)

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Monterey Park Belediye Binası'nda, toplu silahlı saldırıda ölenler için düzenlenen bir anma töreninde bir adam silahlı şiddeti kınayan bir pankart tutuyor, 23 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)