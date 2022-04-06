ABD'de Silahlı Şiddet

ABD'de hafta sonu California eyaletinin Sacramento kentindeki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili bir kişinin tutuklandığını açıkladı. Güney Carolina ve Virginia eyaletlerinde de silahlı saldırılar yaşandı. Begüm Dönmez Ersöz ABD'de silahlı şiddeti yeniden gündeme taşıyan olaylara ilişkin ayrıntıları aktarıyor.

DailyMotion.com / Güncel