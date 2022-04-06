ABD'de Silahlı Şiddet - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de Silahlı Şiddet

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

ABD'de hafta sonu California eyaletinin Sacramento kentindeki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

ABD'de hafta sonu California eyaletinin Sacramento kentindeki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili bir kişinin tutuklandığını açıkladı. Güney Carolina ve Virginia eyaletlerinde de silahlı saldırılar yaşandı. Begüm Dönmez Ersöz ABD'de silahlı şiddeti yeniden gündeme taşıyan olaylara ilişkin ayrıntıları aktarıyor.

DailyMotion.com / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Carolina, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title