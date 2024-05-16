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ABD'de Filistin destekçisi öğrencilere ılımlı davranan üniversite rektörü görevden uzaklaştırıldı

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ABD'nin California eyaletinde, Filistin destekçisi öğrencilere ılımlı davranan ve İsrail'den kurumsal yatırımları çekmeyi kabul eden Sonoma Eyalet Üniversitesi (SSU) Rektörü Mike Lee'nin görevinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

NEW ABD'nin California eyaletinde, Filistin destekçisi öğrencilere ılımlı davranan ve İsrail'den kurumsal yatırımları çekmeyi kabul eden Sonoma Eyalet Üniversitesi (SSU) Rektörü Mike Lee'nin görevinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

SSU'nun bağlı olduğu çatı eğitim kuruluşu California Eyalet Üniversitesi (CSU) Şansölyesi Mildred Garcia, yaptığı açıklamada, Lee'nin "uygun onaylar olmadan" protestocu öğrencilerin taleplerini kabul ettiğini belirtti.

Eyalete bağlı 23 üniversite kampüsünün bağlı olduğu CSU yönetiminin "konuyu aktif olarak incelediğini" ifade eden Garcia, "Bu itaatsizlik ve bunun sistem üzerinde yarattığı sonuçlar nedeniyle şimdilik Başkan Lee idari izne çıkarıldı." diye konuştu.

Garcia'nın açıklaması, CSU'nun, kendine bağlı üniversitelerde İsrail'e yapılan yatırımlardan çekilme konusundaki isteksizliğini ortaya koydu.

Süresiz şekilde görevinden uzaklaştırılan Lee hakkındaki karar, ABD'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının protesto edildiği üniversitelerde, bugüne kadar bir üniversite rektörüne verilen en sert disiplin cezası oldu.

Bu arada, Lee, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, Filistin destekçisi grubun isteklerini kabul etmenin "kendi hatası" olduğunu ifade ederek, yerine Dr. Nathan Evans'ın vekalet edeceği bilgisini paylaştı.

SSU Rektörü Lee, salı günü, okul kampüsü çalışanları ve öğrencilere gönderdiği e-posta ile, İsrail'deki yatırımları geri çekeceklerini ve diğer önlemlerin yanı sıra yurt dışı eğitim programlarına ilişkin bilgilerin üniversite broşürlerinden kaldırılacağını belirtmişti.

California Üniversitesi'ne (UC) bağlı Riverside ve Berkeley kampüs yönetimleri gibi eyaletteki bazı yüksek eğitim kurumları da protestolar üzerine, İsrail'deki yatırımlarından çekilmeyi değerlendirecekleri konusunda açıklama yapmış fakat net bir karar açıklamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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