ABD'de çip skandalı! Nvidia ürünlerini Çin'e kaçıran iki kişiye dava açıldı

ABD Adalet Bakanlığı, yapay zeka uygulamalarında kullanılan, milyonlarca dolar değerindeki hassas mikroçipleri yasa dışı şekilde Çin'e ihraç etmekle suçlanan iki Çin vatandaşının gözaltına alındığını ve sanıklar hakkında dava açıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Chuan Geng ve Shiwei Yang'ın, Ekim 2022 ila Temmuz 2025'te Ticaret Bakanlığı lisansı almadan milyonlarca dolarlık çipi Çin'e göndermekle suçlandığı belirtildi.

KISA SÜREDE ŞİRKET KURDULAR

DENETİMDEN SIYRILMAYA ÇALIŞTILAR

İHRACAT KONTROL REFORM YASASI'NI İHLAL ETTİLER

ÇİN'E KISITLAMA GELMİŞTİ

Açıklamada, sanıkların, ABD'nin gelişmiş bilgisayar çiplerine yönelik Çin'e kapsamlı ihracat kısıtlamaları getirmesinden kısa bir süre sonra ALX Solutions Inc adlı bir şirket kurduğu ve mal gönderimini bu şirket üzerinden yaptığı kaydedildi.Şirketin 3 yıllık süre zarfında çipleri 20'den fazla sevkiyatla Malezya ve Singapur'daki lojistik firmalarına gönderdiğine işaret edilen açıklamada, bu sevkiyatların daha sonra Çin'e iletildiği ifade edildi.Sanıkların yasa dışı şekilde Çin'e gönderdiği çipler arasında, ABD'li mikroçip üreticisi Nvidia'nın, üretken yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılan, bu tür modellere işlemci ve veri depolama kapasitesi sağlayan ileri teknoloji H100 çipinin de yer aldığı aktarılan açıklamada, sanıkların sevkiyatlarda çipleri "federal yasa ve yönetmeliklere tabi ürün" olarak "yanlış" etiketleyerek denetimden kaçmaya çalıştığı bilgisi verildi.Açıklamada, gözaltına alınan sanıklar hakkında dava açıldığı ve sanıkların yaklaşık 20 yıla kadar hapis cezasını öngören İhracat Kontrol Reform Yasası'nı ihlal etmekle suçlandığı bildirildi.Washington yönetimi, Nvidia'nın A100, A800, H100 ve H800 model çiplerinin Çin'e ihracatına kısıtlama getirmişti.Nvidia, yasak nedeniyle, Çin'e ihraç etmek üzere daha az gelişmiş H20 adını verdiği bir grafik işlemci ünitesi geliştirmiş, 2024 başından itibaren satışlarına başlamıştı.