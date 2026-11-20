Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel İssa, Lübnan hükümetini Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını öngören Üçlü Çerçeve Anlaşmasını uygulamaya çağırarak bunun "Lübnan için hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat" olduğunu söyledi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre İssa, 19 Kasım'da Lübnan'ın doğusundaki Zahle kentini ziyaret ederek yerel siyasi ve iş dünyası temsilcileriyle görüştü.

İssa, buradaki görüşmesinde 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan "Üçlü Çerçeve Anlaşması"na değindi.

Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını da öngören Üçlü Çerçeve Anlaşmasının önemine vurgu yapan İssa, Lübnan hükümetini anlaşmayı uygulamaya çağırarak, bunun "Lübnan için hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat" olduğunu belirtti.

Görüşmede son siyasi ve ekonomik gelişmeler ile Amerikan şirketleri için yatırım olanakları da ele alındı. İssa, ABD yatırımlarının ülkeye çekilmesi için uluslararası standartlarla uyumlu kapsamlı mali reformların yanı sıra Lübnan'da güveni yeniden tesis edecek barış ve güvenlik ortamının gerekli olduğunu belirtti.

Çerçeve Anlaşması, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörse de İsrail anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA