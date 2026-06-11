ABD Başkanı Trump: "Erdoğan Benim Dostum, Türkiye ile İsrail Arasında Çatışma Beklemiyorum"

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "çok iyi bir dost" olarak nitelendirerek, Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma beklemediğini söyledi. Yıllık enflasyonun yüzde 4,2'ye yükselmesine ilişkin "Enflasyonu seviyorum" diyen Trump, enerji fiyatlarındaki artışı İran savaşına bağladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da gazeteilere açıklamalarda bulundu. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamaları ve Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılıp satılmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Olağanüstü bir lider ve güçlü bir insan" dedi. Türkiye ile İsrail arasında çatışma olasılığına ilişkin soruya yanıt veren Trump, böyle bir ihtimal görmediğini belirterek, "Eğer böyle bir şey duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum" ifadelerini kullandı.

Trump, "Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Bunun ötesinde, aramızda iyi bir dostluk var" diye konuştu. Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına ilişkin soruya ise doğrudan yanıt vermedi.

"ENFLASYONU SEVİYORUM"

Trump ayrıca, mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 4,2'ye yükseldiğini gösteren verilerin ardından yaptığı "Enflasyonu seviyorum" açıklamasıyla ABD medyasında siyasi tartışmalara neden oldu. Trump, hükümetin açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesinde, "Gerçekten sevdiğim şeyi biliyor musunuz? Enflasyonu seviyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklama, seçmenlerin kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde ekonomiyi en önemli gündem maddelerinden biri olarak gördüğü ve Trump'ın ekonomi yönetimine ilişkin kamuoyu desteğinin zayıfladığı bir dönemde geldi.

Demokrat Parti'nin önde gelen isimleri Trump'ın sözlerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Trump'ın açıklamasının seçmenlere yönelik "saygısızlığını" gösterdiğini savunurken, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries de Trump'ın enflasyonu sevdiğini açıkça ilan ettiğini söyledi.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI İDDİASI

Trump ise yükselen fiyatların temel nedeninin İran savaşı nedeniyle enerji maliyetlerindeki artış olduğunu savundu. Başkan, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatını artırmaya yönelik gizli bir operasyon sayesinde fiyatların düşeceğini öne sürdü.

Trump, ABD'nin son dönemde boğazdan geçen petrol miktarını artırdığını belirterek, 100 milyon varilden fazla petrolün uluslararası piyasalara ulaştırıldığını iddia etti. Ancak bu rakamı doğrulayan bağımsız veriler bulunmuyor ve ABD ordusunun operasyondaki rolüne ilişkin ayrıntılar açıklanmadı.

Beyaz Saray, mayıs ayında bazı kalemlerde fiyatların gerilediğine dikkat çekse de enflasyon ile ücret artışları birlikte değerlendirildiğinde tüketicilerin alım gücünün zayıfladığına işaret eden göstergeler bulunuyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, Trump yönetiminin İran krizinin sona ermesiyle enerji fiyatlarının ve genel enflasyonun düşeceğine inandığını belirtti.

Öte yandani piyasalarda Trump'ın açıklamalarına temkinli yaklaşım görüldü. ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları düzenlediği ve Tahran'ın bölgedeki hedeflere misillemede bulunduğu bir ortamda, ABD ham petrol vadeli işlemleri dün yaklaşık yüzde 4 yükselerek varil başına 92 dolara yaklaştı.

Kaynak: ANKA