BM'den 2026'da insani yardım faaliyetleri için 2 milyar dolar taahhüt eden ABD'ye teşekkür

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, 2026'da dünya genelindeki insani yardım faaliyetlerini desteklemek için 2 milyar dolar taahhüt eden ABD'ye teşekkürlerini iletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile ABD'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciliği arasında ABD'nin BM insani yardımına yönelik finansmanı için bir mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşma, Fletcher ve ABD Dışişleri Bakanlığında Dış Yardım, İnsani İşler ve Dini Özgürlüklerden Sorumlu Jeremy Lewin tarafından imzalandı.

Fletcher, imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, 2025'in zorluklarla mücadele eden herkes için çok zor bir yıl olduğunu kaydetti.

Milyonlarca insanın gelecek yıl daha çok ihtiyaç duyacağı yardımı alacağını söyleyen Fletcher, "(İmzalanan) Bu, dönüm noktası niteliğinde bir anlaşma. Ancak burada gerçekten önemli olan bir rakam 17 ülkede milyonlarca hayatın kurtarılacak olmasıdır. ABD Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rubio ve Lewin'a bu katkıları ve düşünce liderliği için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Fletcher, bugün imzalanarak hayata geçirilen planın, gelecek yıl 87 milyon insana hayat kurtarıcı destek sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

"Bu plan, on milyonlarca insan için umut haline geliyor"

Bu plana, mümkün olduğunca verimli olması, sistemdeki tekrarları ve bürokrasiyi azaltmayı sağlamak için son derece öncelik verdiklerini belirten Fletcher, "Bu plan, on milyonlarca insan için umut haline geliyor. ABD vergi mükellefleri hesap verebilirlik bekliyor ve önümüzdeki programın bir parçası da harcadığımız her dolar için hesap verebilirliği sağlayacak ve hayat kurtardığından emin olacak bir mekanizma." diye konuştu.

Fletcher, 2026'yı gerçekten bir diplomasi ve barış sağlama yılı haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, diplomasinin ölmediğini ve dünyanın dört bir yanındaki bu çatışmaların çoğunu gerçekten sona erdireceğini göstermeleri gerektiğini belirtti.

ABD'nin 2 milyar dolarlık bu taahhüdünün bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Fletcher, "Bu, 87 milyon insana hayat kurtaran destek sağlamayı hedeflediğimiz 2026 planımızın temelini oluşturuyor. Bu, tüm planı finanse etmeye yetmeyecek. Bu planın tamamı için 23 milyar dolar toplamayı hedefliyoruz." dedi.

Lewin ise gerçek anlamda önemli bir toplantı gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Bu (Anlaşma), ABD ve BM'nin reform edilmiş, sadeleştirilmiş ve daha verimli bir insani yardım kompleksinin nasıl olması gerektiği konusunda birlikte çalışmasıdır." diye konuştu.

ABD'nin, on yıllardır BM'nin en büyük fon sağlayıcısı olduğunu hatırlatan Lewin, insani yardım sektörüne ve liderlerle birlikte çalışarak gerçekleştirilebilecek reform türlerine odaklandıklarını söyledi.

Lewin, Fletcher ve ekibine yaptıkları tüm çalışmalar için teşekkür ederek, bu reformun uzun zamandır beklendiğini kaydetti.