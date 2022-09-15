AB: "(Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesi) Türkiye'nin bildirdiği bu olayda olduğu gibi bu tür trajedilerin önlenmesi için tüm tedbirlerin...
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AB: "(Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesi) Türkiye'nin bildirdiği bu olayda olduğu gibi bu tür trajedilerin önlenmesi için tüm tedbirlerin alınmasının önemini hatırlatıyoruz".
AB: "( Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesi) Türkiye'nin bildirdiği bu olayda olduğu gibi bu tür trajedilerin önlenmesi için tüm tedbirlerin alınmasının önemini hatırlatıyoruz".
Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel