AB: "(Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesi) Türkiye'nin bildirdiği bu olayda olduğu gibi bu tür trajedilerin önlenmesi için tüm tedbirlerin... Güncel Haberler AB: "(Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesi) Türkiye'nin bildirdiği bu olayda olduğu gibi bu tür trajedilerin önlenmesi için tüm tedbirlerin alınmasının önemini hatırlatıyoruz". AB: "( Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesi) Türkiye'nin bildirdiği bu olayda olduğu gibi bu tür trajedilerin önlenmesi için tüm tedbirlerin alınmasının önemini hatırlatıyoruz". Güncel Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam Avrupa Birliği Yunanistan Türkiye Güncel Haberler

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