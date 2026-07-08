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AB Konseyi Başkanı Costa, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Görüştü

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AB Konseyi Başkanı Costa ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da görüştü. Costa, Ukrayna'nın AB üyeliği sürecinde ilerleme kaydedildiğini ve Rusya'ya yönelik baskının artırılacağını açıkladı.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya geldi.

Costa, X hesabından, Zelenski ile görüşmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile birlikteyiz. Ukrayna'nın AB üyeliği sürecinde ilerleme kaydediyoruz. Yeni bir müzakere faslının yakında açılması bekleniyor. Güç yoluyla barışı sağlama yönünde küresel ivme giderek artıyor. Bu kapsamda Ukrayna'ya mali, enerji ve askeri destek artırılırken, anlamlı barış görüşmelerine katılması için Rusya üzerindeki baskı da yoğunlaştırılıyor. Rusya'nın, Ukrayna şehirlerine ve altyapısına yönelik artan saldırıları savaş alanında hedeflerine ulaşamadığının kanıtıdır. Her adımda Ukrayna'nın yanındayız."

Kaynak: ANKA
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