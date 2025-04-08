Ab, Trump'ın Gümrük Tarifelerine Karşı Alarmda... Ab, ABD'ye "Sıfıra Sıfır Gümrük Vergisi" Anlaşması Önerirken; Trump, Buna Sıcak Bakmıyor

(ANKARA) - Avrupa Birliği'nin (AB) ticaretten sorumlu komiseri Maros Šefcovic, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşını başlatmasından haftalar önce, ABD'ye otomobil ve sanayi malları için "sıfıra sıfır" gümrük tarifesi anlaşması önerdiğini, teklifin kabul edilmemesi halinde "Birliğin kendisini savunmak için önlemler alacağını" belirtti. Šefcovic, ABD'li muhattaplarıyla görüşmelerin sürdüğünü kaydederken; Trump, dün "sıfıra sıfır gümrük vergisinin" gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Trump'ın gümrük tarifelerinin küresel hisse senedi piyasaları üzerindeki etkisi sürüyor, analistlerin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana "en kötülerinden biri" olarak değerlendirdiği geçen haftaki iki günlük satışlardaki düşüş daha da derinleşiyor.

Trump'ın gümrük vergilerinin, AB'nin, ABD'ye yaptığı 382 milyar avroluk ihracatını etkilediği bilinirken, AB Ticaret ve Ekonomi Bakanları Lüksemburg'da bir araya geldi.

Buna göre, Maros Šefcovic, 19 Şubat'ta ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı ilk görüşmede, otomobil ve eczacılık ürünleri, kauçuk ve makineler gibi pek çok sanayi ürünü için karşılıklı "sıfır gümrük tarifesi uygulamayı" önerdiğini bildirdi. ABD'li üst düzey yetkililerle yaptığı son görüşmeler hakkında bakanlara bilgi veren Šefcovic, küresel ticarette "bir paradigma değişimi" yaşandığını söyledi.

AB'nin görüşmelere açık olduğunu belirten Šefcovic, "Şu anda görüşmelerin ilk aşamalarındayız, çünkü ABD, gümrük tarifelerini taktiksel bir adım olarak değil, düzeltici bir tedbir olarak görüyor. AB, müzakerelere açık olmaya devam ederken ve bunu şiddetle tercih ederken, sonsuza kadar beklemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin "sanayi malları için sıfıra sıfır gümrük vergisi" teklif ettiğini ve bu teklifin "masada kaldığını" söyledi.

Trump: "Sıfıra sıfır gümrük vergisi gerçekleşmeyecek"

Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, bu teklife sıcak bakmadığını belirterek, gazetecilere "sıfıra sıfır gümrük vergisinin" gerçekleşmeyeceğini söyledi. Trump, "Avrupa Birliği bize karşı çok kötü davrandı. Enerjilerini bizden almak zorunda kalacaklar, çünkü buna ihtiyaçları var ve bizden almak zorunda kalacaklar. Onlar satın alabilir, biz de bir haftada 350 milyar doları silip atabiliriz" dedi.

Trump, daha önce de AB ülkelerine karşı KDV uygulamalarına ilişkin şikayetlerde bulunmuş ve bu uygulamayı bırakmalarını istemişti. Ancak Šefcovic, bunu reddetmişti.

AB'den misilleme gümrük vergisi tarife planı

Šefcovic, dünkü toplantıda, "sıfıra sıfır" teklifinin kabul edilmemesi halinde AB'nin misilleme niteliğindeki karşı tedbirleri de içeren eylemlerini sıraladı. Buna göre AB, 15 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek tarifelerle, Harley-Davidson motosikletleri, portakal suyu ve kot pantolon gibi sembolik ABD mallarına yönelik 26 milyar Avro değerinde bir "vergi zammı hedefleri" olduğunu belirtti. Ancak Šefcovic, AB prosedürlerini gerekçe göstererek, 15 Nisan'da herhangi bir gecikme olamayacağını söyleyerek, tedbirlerin başlangıçta öngörülen 26 milyar avronun altında kalacağını kaydetti. Šefcovic, "Biz kısasa kısas ya da kuruşa kuruş işinde değiliz. Ancak bunu yapacağız, çünkü buna mecburuz ve hala verimli bir karşılıklı avantajlı ticaret ilişkisine ulaşacağımızı umuyoruz" dedi.

AB üye ülkeleri, ayrıca yarın Trump'ın geçen ay açıkladığı çelik ve alüminyum gümrük vergilerine karşılık olarak olası misillemenin ilk turunu oylayacak.

Avrupalı Bakanlar'dan tarifeler konusunda görüş farklılığı

Lüksemburg'daki dünkü toplantıda, AB'nin hedef alabileceği ABD malları konusunda sınırlarla karşılaşması nedeniyle, ABD teknoloji şirketlerine nasıl davranılacağı konusunda da görüş farklılıkları ortaya çıktı.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, ABD teknoloji şirketlerini hedef alma çağrılarını reddederek, böyle bir önlemi "gerilimi düşürmek için çalışılması gereken bir zamanda olağanüstü bir tırmanma" olarak nitelendirdi.

Planlanan karşı tarifelerde AB, ayrıca Rus gazının yerini almasına yardımcı olan ithal enerji sıvılaştırılmış doğal gaz yerine soya fasulyesi ve tüketim malları gibi kolayca ikame edilebilecek ABD ürünlerine karşı zam uygulamayı hedefliyor.

Başta Fransa ve İrlanda Cumhuriyeti olmak üzere bazı ülkeler, Trump'ın, Fransız şarabı ve şampanyasına yüzde 200 gümrük vergisi tehdidinde bulunmasının ardından ABD burbonunun listeden çıkarılması için lobi faaliyetleri yürütüyordu. AB'nin, ABD burbon viskisinin, zamlardan muaf tutacağı ileri sürülmüştü.

Ancak Almanya'nın görevden ayrılan Ekonomi Bakanı Robert Habeck, muafiyet tanınmasının, AB'nin misillemesini zayıflatacağı uyarısında bulundu.

Habeck, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Borsalar zaten çökmüş durumda ve hasar daha da büyük olabilir. Bu nedenle açık, kararlı ve ihtiyatlı bir şekilde hareket etmek önemlidir, bu da güçlü bir konumda olduğumuzun farkına varmak anlamına gelir. ABD ise zayıf bir konumda. Eğer her ülke ayrı ayrı değerlendirilirse ve burada kırmızı şarapla, orada viski ve antep fıstığıyla ilgili bir sorunumuz olursa, o zaman her şey boşa gider " dedi.

Musk'tan ABD ile Avrupa arasında tam bir ticaret serbestisi teklifi

Habeck, ayrıca Elon Musk'ın son yorumlarını "zayıflık işareti" olarak nitelendirdi. Tesla, SpaceX şirketlerinin sahibi Musk, hafta sonu yaptığı açıklamada, "ABD ile Avrupa arasında tam bir ticaret serbestisi görmeyi umduğunu" söyledi. Habeck bu yorumların, Musk'ın kendi şirketleri için korktuğunu gösterdiğini söyledi ve "Musk'ın söyleyecek bir şeyi varsa, sıfır gümrük vergisinden bahsetmeden önce başkanına gidip söylemeli bu saçmalığı, geçen hafta yaptığınız karmaşayı durduralım" dedi.

Yeşil politika anlayışı nedeniyle Tesla otomobillerinin Avrupa'da yaygın bir şekilde kullanıldığı biliniyor. Ancak Musk'ın siyasi duruşu ve tartışmalı hamlelerine karşı büyüyen tepkiler nedeniyle Avrupa'da Tesla satışları son zamanlarda keskin bir düşüş yaşadı. Batı medyasında yer alan haberlerde, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) kasım ayına ilişkin verilerine göre, Tesla'nın kayıtlarda çift haneli düşüş yaşamasının, Musk'ı büyük ekonomik zarara uğrattığı yönünde yorumlar yapıldı.

Meloni, 16 Nisan'da Washington'a gidecek

Öte yandan, İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, AB'nin diyalog için daha fazla zaman yaratmak amacıyla ABD'ye karşı tarifeleri uygulamayı 30 Nisan'a kadar erteleyebileceğini belirtti, İtalya'nın AB'yi "zora sokmak" gibi bir niyeti olmadığını vurguladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya kabinesiyle "gümrük tarifelerini ve İtalya üzerindeki etkilerini" görüşmek üzere bir toplantı düzenledi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Meloni, 16 Nisan'da Washington'a gitmeyi planlarken, Trump'ı, AB'ye uygulanan yüzde 20'lik gümrük vergisini yarıya indirmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Meloni, geçen hafta yaptığı açıklamada, "hükümetinin önlemleri kabul etmemekle birlikte İtalyan işletmelerini korumak için tüm araçları kullanmaya hazır olduğunu" söylemişti.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, Trump'ın tüm AB mallarına getirdiği yüzde 20'lik gümrük vergisi, Macaristan için de başa çıkılması zor bir durum. Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Avrupa Komisyonu'nun ABD ve Çin ile müzakere etmesini ve "masaya sağlam öneriler koymasını ve başarılı olmasını" beklediğini söyledi.

ABD'ye yapılan yatırımların askıya alınması çağrısında bulunan Fransa ise "misilleme söz konusu olduğunda hiçbir şeyin masadan kalkmaması gerektiğini" belirtti. Fransız ticaret delegesi Laurent Saint-Martin, dün yaptığı açıklamada, mal ya da hizmetlerle ilgili hiçbir seçeneğin dışarıda bırakılamayacağını ve AB'nin, "son derece agresif" olabileceğini söyledi.

AB ile ABD'nin gümrük vergileri konusundaki ilk teması bugün gerçekleşecek

AB ile ABD yönetimi arasında gümrük vergileri konusunda ilk yüz yüze temas, bugün İrlanda Tarım Bakanı Martin Heydon'un Washington'da mevkidaşı Brooke Rollins ile bir araya gelmesiyle gerçekleşecek. İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris de yarın ABD'nin başkentinde ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile bir araya gelerek, "İrlanda süt ürünleri ve ilaç sektörlerini etkileyen anlaşmazlığın yatıştırılması için İrlanda ve AB'nin çıkarlarını" vurgulayacak.