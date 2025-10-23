Haberler

AB Liderler Zirvesi Brüksel'de Toplanıyor

Güncelleme:
Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna'ya destek, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve Gazze'deki durumu ele almak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldiler. Zirvede, Ukrayna'ya sağlanacak tazminat kredisi planı, Avrupa Savunma Hazırlık Hedefi 2030 ve Gazze'deki gelişmeler tartışılacak.

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üyesinin devlet veya hükümet başkanları, Ukrayna'ya destek, savunma alanında kabiliyetlerin geliştirilmesi ve Gazze'de oynanabilecek rolü ele almak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın başkanlığını yürüteceği AB Liderler Zirvesi başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağı zirvede, ana gündem maddelerinden biri AB'nin Ukrayna'ya desteğini nasıl sürdürebileceği olacak.

Zirvede, liderlerin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından Ukrayna'ya sağlanacak "tazminat kredisi" planını değerlendirmesi bekleniyor.

Diğer taraftan, savunma alanında liderlerin "Avrupa Savunma Hazırlık Hedefi 2030" kapsamında atılacak adımları ele almaları bekleniyor. Bu çerçevede doğu kanadının "dron duvarıyla" güvence altına alınması önemli konular arasında yer alıyor.

Zirvenin ana gündeminde yer almasa da Gazze'deki gelişmelerin de ele alınması, AB'nin ne tür bir rol oynayabileceğinin de liderlerin görüşeceği konular arasında olacağı düşünülüyor.

AB Komisyonunun İsrail'e karşı 10 Eylül'de önerdiği yaptırım paketinin Gazze'de "ateşkesin" ardından onaylanmama ihtimali ise eleştirilere yol açıyor.

Liderlerin aynı zamanda AB'nin rekabet gücünü de ele alması bekleniyor. Bu kapsamda, bürokratik işlemleri sadeleştirme, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırma konularına odaklanması öngörülüyor.

Hızla artan konut fiyatları ve blokun 2040 iklim hedefi de liderlerin görüşeceği konular arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
