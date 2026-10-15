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AB Liderler Zirvesi Brüksel'de bütçe, enerji ve Ukrayna için toplandı

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AB liderleri, bütçe, enerji fiyatları, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu, genişleme ve göç gündemiyle iki günlük zirve için Brüksel'de toplandı. Metsola Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılmasını savundu, Frieden enerji kaynaklarında çeşitlendirme gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini bütçe, enerji fiyatları, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ile genişleme süreci ve göç gibi konuları ele almak üzere iki günlüğüne Brüksel'de bir araya getiren AB Liderler Zirvesi başladı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, zirvenin başladığını bildirdi.

"Tek Avrupa, Tek Pazar" gündemiyle zirveye başlayacaklarını aktaran Costa, "Taahhütlerimizi somut adımlara dönüştürüyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda kararlılığımızı korumalı ve daha hızlı ilerlemeliyiz. Amacımız, Avrupalılar için daha fazla istihdam, daha güçlü işletmeler ve daha iyi bir yaşam sunmak." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ise zirve öncesi basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırdığına işaret ederek, "Avrupa'nın halihazırda yapacağı en kötü şey, dikkatini başka bir yöne çevirmek olur." değerlendirmesinde bulundu.

Metsola, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması ve genişletilmesi gerektiğini savundu.

Avrupa'daki tüm üye ülkeleri zorlayan enerji maliyetleri ve enerjiye erişim sorunu yaşandığının altını çizen Metsola, enerji piyasalarında istikrarın sağlanması için ilişkileri güçlendirmek ve işbirliğini artırmak gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin tekrar AB'ye üye olma olasılığına ilişkin de konuşan Metsola, bunu büyük memnuniyetle karşılayacaklarına vurgu yaptı.

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden de Avrupa'nın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye başladığını, ancak enerji güvenliğini güçlendirmek için bu yöndeki çabalarını sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Frieden, "Hem coğrafi açıdan hem de kullandığımız enerji türleri bakımından çeşitlendirmeye gitmeliyiz. Bu nedenle yenilenebilir enerji üretimini hızlandırmamız gerekiyor. Benim ülkemin de aralarında bulunduğu birçok ülke bunu yapıyor." belirterek, Avrupa'nın enerji tedarikinde coğrafi açıdan mümkün olan tüm seçenekleri değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Liderlerin gündemi yoğun

AB liderleri, zirvenin ilk oturumunda, 2026-2027 dönemini kapsayan "Tek Avrupa, Tek Pazar" gündemi ile ekonomi politikalarının hayata geçirilmesinde gelinen aşamayı değerlendirecek.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin ele alınacağı bir sonraki oturumda, son dönemde petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışın vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik olası tedbirler masaya yatırılacak.

Zirvenin ilk gününün öğleden sonraki bölümünde, AB'nin 2028-2034 yıllarına ilişkin Çok Yıllı Mali Çerçevesi (MFF) üzerinde durulacak.

Liderler, akşam düzenlenecek çalışma yemeğinde ise AB'nin genişleme politikasını ve Birliğin gelecekteki üyeliklere hazırlanabilmesi için ihtiyaç duyulan reformları stratejik açıdan ele alacak.

Zirvenin ikinci günündeki görüşmeler, Ukrayna konulu oturumla başlayacak. Ardından Orta Doğu'daki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda Gazze ve Batı Şeria'nın yanı sıra Yemen, Lübnan, İran ve Suriye'deki son durum görüşülecek.

İkinci günün çalışma yemeğinde ise göç konusu liderlerin gündeminde olacak.

Kaynak: AA
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