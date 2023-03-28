AB dizel ve benzinli araçlara vedaya hazır

AB içten yanmalı motorların kullanımını kademeli olarak kaldırma kararı aldı. Buna göre 2035'ten sonra dizel ve benzinli araç üretilmeyecek. Avrupa Birliği'nde (AB) 2035 yılından itibaren dizel ve benzinle işleyen içten yanmalı motorlara satış yasağı getirilmesinde nihai karar çıktı. AB enerji bakanları, üye ülkeler arasındaki çetin pazarlıkların ardından Salı günü Brüksel'de yapılan oylamada üzerinde uzlaşılan tasarıya onay verdi.

Buna göre, 2035'ten itibaren üretilecek yeni otomobiller karbondioksit (CO2) salmayan motorlarla işleyecek. Üzerinde mutabık kalınan anlaşmaya göre 2030 yılındaki karbondioksit emisyon değerlerinin 2021 seviyesinin yüzde 55 altında olması öngörülüyor.

E-Yakıt istisnası

Müzakereler sırasında Almanya, koalisyonun küçük ortağı Hür Demokrat Parti'nin (FDP) ısrarı üzerine E-Yakıt (E-Fuel) olarak adlandırılan motor türleri için istisna talebinde bulunmuştu. AB ülkeleri, su ve karbondioksitten elde edilen elektrikle üretilen sentetik yakıt olan E-Yakıtlı araçlar için Almanya'nın talebini kabul etti.

E-yakıtlar büyük oranda yeşil elektrik, hidrojen ve atmosferden temin edilen CO2 aracılığıyla üretildiğinden CO2 yaymalarına rağmen iklim açısından nötr özelliğe sahip olarak değerlendiriliyor.

E-yakıtlar şu an için verimsiz ve pahalı olarak görülse de FDP önümüzdeki birkaç yıl içinde bu konuda ilerleme kaydedileceğinden yola çıkıyor. Söz konusu yakıtların gelecekte otomobillerin dışında elektrikli sisteme geçmeleri daha zor olan gemi ve uçaklarda da kullanılması planlanıyor.

AB Komisyonunun iklim politikasından sorumlu başkan yardımcısı Frans Timmermans kararı "sıfır emisyonlu mobilite yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Otomobillerden kaynaklanan CO2 emisyonlarına yönelik kuralların ağırlaştırılması AB'nin 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını yüzde 55 oranında azaltmayı öngören iklim paketinin bir parçası olarak görülüyor.

Reuters,AFP/TY,BK

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