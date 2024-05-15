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AB, Bosna-Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı aldı

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Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Avrupa Birliği'nin (AB) Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararının vatandaşlar için teşvik edici bir adım olduğunu belirtti. Schmidt, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen Bosna-Hersek oturumunda üye ülkeleri bilgilendirdi.

NEW Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Avrupa Birliği'nin (AB) Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararının vatandaşlar için teşvik edici bir adım olduğunu belirtti.

Schmidt, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen Bosna-Hersek oturumunda üye ülkeleri bilgilendirdi.

Bosna-Hersek'e ilişkin çok sayıda sınama ve tutulmayan sözler bulunduğuna işaret eden Schmidt, bu bağlamda AB Konseyinin Bosna-Hersek'le katılım müzakerelerine başlama kararının olumlu bir haber olduğunu dile getirdi.

Schmidt, bunun jeopolitik anlamda yerinde bir karar olduğunu ifade ederek, Bosna-Hersek halkının savaş korkusuyla yaşadığını, barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

AB kararının vatandaşlar için ileriye dönük ortak bir hedef de belirleyebileceğine işaret eden Schmidt, "AB'nin üyelik müzakereleri açma kararı teşvik edici." dedi.

Schmidt, insanların çok yüksek sayılarda Bosna-Hersek'ten ayrıldığını, AB'nin kararının kalma anlamında da teşvik edici olabileceğini söyledi.

Son on yılda yaklaşık 600 bin kişinin ülkeyi terk ettiğini bildiren Schmidt, Bosna-Hersek için genç ve dinamik nüfusun büyük önem taşıdığına işaret etti.

Schmidt, Bosna-Hersek'in istikrarının sağlanması için reformların genişletilmesi ve hızlandırılması gerektiğini, Barış Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasının başlangıç noktası teşkil edeceğini belirtti.

"AB müzakerelerinin açılması dönüm noktası. Ancak tehlike altında olan bir dönüm noktası." uyarısında bulunan Schmidt, Bosna Hersek'teki entitelerden Sırp Cumhuriyeti ve diğerlerinin ilerlemelerinin, Dayton Barış Anlaşması'nın uygulanmasını tehdit ettiğini söyledi.

Schmidt, güven inşasının barış ve istikrar için şart olduğunun altını çizerek, "Srebrenitsa Soykırımı ve diğer suçları inkar etmek, savaş suçlularını yüceltmek sorunlu bir durum ve siyasetin bir aracı haline gelmiş durumda." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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