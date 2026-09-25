AA gündeminde demir yolu, tarım, yapay zeka ve balık bolluğu öne çıktı

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin 170 yıllık demir yolu yolculuğu yeni yatırımlarla geleceğe taşınıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Cumhuriyet'in ilk dönemindeki demir yolu seferberliğinden yüksek hızlı tren hatlarına, Marmaray'dan uluslararası demir yolu koridorlarına uzanan yatırımlarla, sektörün ulaşım sistemindeki ağırlığını yeniden artırdık"

"Demir yolu yolculuğunu, Türkiye'nin 2053 ulaştırma hedefleri doğrultusunda çok daha geniş bir ağ üzerinden sürdürülmesini amaçlıyoruz"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Bakan Yumaklı: "Gıda arz güvenliği için tarım diplomasisi şart"

"(Rusya sınırında bekleyen domatesler) Bunun çözülmesiyle ilgili mutabakat sağlandı ve girişler başladı"

"Bütün amacımız dünyadaki konjonktürün Türkiye'deki bitkisel üretimi herhangi bir şekilde olumsuz etkilememesi"

(Emre Gürkan Abay/Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye'nin FAO Genel Direktör adayı Eker, Türkiye'nin gıda vizyonunu dünyaya taşıyacak

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker:

"Bizim yaklaşımımız, bizim için esas olan şey, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' Türkiye'nin perspektifi, yaklaşımı, insanlık anlayışı, medeniyet tasavvuru buraya yansır, bu kurumun yönetimine yansır"

"Eğer bir dünyada çocuklar açlıktan ölüyorsa ve bir topluma, kadınlara, yaşlılara karşı gıda silah olarak kullanılıyorsa bu zulümle, bu zulmetle, bu karanlıkla, bu vahşetle dünyanın sağlıklı bir şekilde dönmesi, yürümesi mümkün olmaz"

(Sevgi Ceren Gökkoyun-Dilara Zengin Okay/New York) (Görüntülü)

4- Boğaziçi Üniversitesi Teknopark'ta yürütülen projelerde yapay zekanın ağırlığı arttı

Boğaziçi Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Cem Duran:

"OVP'deki başlıkların hepsi çok özenle seçilmiş. Yapay zeka ise başlı başına çok kritik. Ben 3 senedir Boğaziçi Üniversitesi Teknopark'tayım, gelen projelerin neredeyse tamamında artık yapay zeka var. Yapay zeka olmayan bir proje göremiyoruz"

"Savunma sanayisindeki bilgi birikimi, altyapı ve teknoloji havuzu büyüdükçe geliştirilen ürünlerin, patentlerin ve lisansların zamanla sivil alanlarda kullanıldığını görmeye başlayacağız"

(Fahri Aksüt/İstanbul)

5- Rusya Tarım Bakanı Lut, Türkiye ve Rusya'nın tarımda birbirini tamamladığını söyledi:

?- "Mevcut zorlu durumun, çalışmalarımızı, ticaretimizi ve elbette dostluğumuzu sürdürmemize engel oluşturmamasını umuyoruz"

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

6- Yapay zekanın viral 80'ler akımı elektrik, su ve diğer kaynak ihtiyacını gündeme taşıdı

Tipik bir yapay zeka görseli, temel metin sınıflandırma işleminden yaklaşık 1450 kat daha fazla enerji gerektiriyor

Yapay zeka ile oluşturulan tek görsel için yaklaşık iki yemek kaşığı, yaklaşık 1 milyar görsel için ise 29 milyon litre su harcanıyor

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

7- AA'nın hazırladığı "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosya haberin yayımlanacak bölümleri:

Türkiye'de kadınlarda tütün kullanımı 17 yılda yüzde 35 arttı

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara)

Tütün düzenlemesinde yeni dönem için toplumdan güçlü destek

(Fatma Nur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- DOSYA HABER/ASIRLIK MEKTEPLER - 5 asırlık eğitim yolculuğuyla Davutpaşa Anadolu Lisesi geleceğe ışık tutuyor

Sultan II. Bayezid döneminde sıbyan mektebi olarak başlayan eğitim yolculuğunu rüştiye, sultani, ortaokul ve lise olarak sürdüren kurum, 541 yıllık geçmişiyle İstanbul'un eğitim hafızasında önemli yer tutuyor

Davutpaşa Anadolu Lisesi Müdürü Ceyda Çakıroğlu: "Tarihi bir okulda görev yapmak çok güzel bir duygu, ayrı bir zevk. Bahçemizden de anlaşıldığı gibi atmosferi çok güzel. Davutpaşa Anadolu Lisemiz, tarihi anlamda Türkiye'nin ilk 100 okulu arasında geçmekte"

(Hamdi Dindirek-Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İstanbul'da balıkçılık sezonunda tezgahlara bolluk geldi

İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün: "Tekneler dolu dolu geliyor. Balıkçılık sezonu bitene kadar böyle devam eder inşallah. Esnafımız durumdan memnun. Bu yıl vatandaşlar Marmara'da balığa doyacak"

Kumkapı Balıkçılar Çarşısı Derneği Başkanı Erkan Sarıyaprak: "Bu sene son yılların en bol balığı var. Hem istavrit bol hem hamsi bol hem palamut bol. Vatandaşlarımız mevsimine göre balık yesin"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Kadın basketbolunda 47. sezon yarın başlayacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son 8 sezonda mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, toplamda 20 kez kupayı kaldırarak en çok şampiyonluk yaşayan takım oldu

Galatasaray, 13 şampiyonlukla ikinci sırada yer alırken, 1989-1998 yılları arasında üst üste 9 sezonu zirvede tamamlayarak tarihi rekora imza attı

Türkiye'yi Avrupa arenasında bu sezon 5 takım temsil edecek

(Çağlanur Tuncel/Ankara)

11- Trabzonspor'un forma satışlarında Salah etkisi

Geçen sezon eylül sonuna kadar 46 bin forma satan bordo-mavili kulüp, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı transfer ettiği bu sezon şu ana kadar 116 bin forma satışı gerçekleştirdi

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

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Kaynak: AA